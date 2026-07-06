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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Eduardo Romay admitió que estaba “celoso”, pero Rodrigo Sánchez Patiño lo remató con una inesperada respuesta

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En Me Caigo de Risa, el juego “Ni sí, ni no” volvió a regalar un momento inolvidable cuando Peláez inició un supuesto chisme sobre Paloma Fiuza, quien, según el conductor, tendría un admirador secreto que le deja flores y chocolates. El primero en enfrentar las preguntas fue Eduardo Romay, quien logró esquivar cada intento de hacerlo caer respondiendo con frases ambiguas como “A veces llego… hay cosas”.

Luego llegó el momento de pasarle el chisme a Rodrigo Sánchez Patiño, quien fue acusado de ser quien le llevaba los regalos a Paloma Fiuza. Sin embargo, lejos de confirmar el chisme, Rodrigo comenzó a darle la vuelta, desmintiendo que “la gente piensa que yo soy el admirador secreto de Paloma”.

Eduardo Romay intentó acorralarlo preguntándole “¿Es verdad?”, pero Rodrigo Sánchez Patiño respondió con la misma pregunta, obligándolo a salir del apuro y provocando las primeras risas del público. Fue entonces cuando Eduardo soltó entre risas “Estoy celoso”, y Rodrigo remató con un inesperado “¡Pero tú…!”, provocando que ambos rompieran en carcajadas y quedando en un empate.

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