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Me Caigo De Risa: Renzo Schuller respondió con “tu madrina” y Rodrigo Sánchez Patiño remató con la frase más inesperada de la noche

Valentina Valiente
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las carcajadas no se hicieron esperar en Me Caigo de Risa durante el divertido juego “Rímame esta”, donde el rapero Jair Wong lanzó diferentes versos para que los participantes respondieran improvisando. Sin embargo, quienes terminaron robándose el show fueron Rodrigo Sánchez Patiño y Renzo Schuller.

En su primer turno, Jair Wong invitó a Rodrigo Sánchez Patiño a continuar la rima y él respondió con total seguridad: “Ven papito rico, dame un beso en la frente”, un inesperado verso que provocó carcajadas. Más adelante, Peláez recordó que anteriormente Renzo Schuller había improvisado rimas con la hermana y la prima del rapero. Lejos de intimidarse, Jair Wong retomó esa historia y Renzo Schuller remató con otra ingeniosa respuesta: “Me metí con toda tu familia, solo falta ahora tu madrina”, desatando una nueva ola de risas entre todos.

Pero el momento más impactante llegó cuando Rodrigo Sánchez Patiño tomó nuevamente el micrófono y soltó: “A ustedes yo les meto todo el…”. La sorpresa invadió el estudio, hasta que el actor aclaró entre risas que hablaba del pito del árbitro.

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