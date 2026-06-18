X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Eduardo Romay debía nombrar siete animales con M, pero terminó en el sillón de la vergüenza

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
Compartir

El juego “Te la compro” volvió a regalar un momento inolvidable en Me Caigo de Risa. En esta dinámica, los participantes deben apostar cuántos elementos pueden mencionar de una categoría y, si un rival les dice “te la compro”, están obligados a cumplir el reto o ir directo al sillón de la vergüenza.

Esta vez fue el turno de Eduardo Romay, integrante del equipo amarillo, quien aseguró que podía nombrar siete animales que empiecen con la letra M. Sin pensarlo dos veces, Carlos Palma, del equipo azul, decidió comprársela, obligandolo a aceptar el reto.

Romay inició con confianza mencionando “mono”, “mariquita”, “mamut”, “marsupial” y “mandril”. Sin embargo, cuando intentó completar la lista comenzó a confundirse y sin encontrar el último animal,  Eduardo Romay intentó una última estrategia y empezó a cantar “mo” para tratar de recordar otro animal, pero al no lograrlo terminó quedándose en blanco, perdiendo el reto en ese instante, siendo enviado al sillón de la vergüenza.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

 

Siguiente artículo