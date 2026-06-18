Me Caigo De Risa: Eduardo Romay debía nombrar siete animales con M, pero terminó en el sillón de la vergüenza

El juego “Te la compro” volvió a regalar un momento inolvidable en Me Caigo de Risa. En esta dinámica, los participantes deben apostar cuántos elementos pueden mencionar de una categoría y, si un rival les dice “te la compro”, están obligados a cumplir el reto o ir directo al sillón de la vergüenza.

Esta vez fue el turno de Eduardo Romay, integrante del equipo amarillo, quien aseguró que podía nombrar siete animales que empiecen con la letra M. Sin pensarlo dos veces, Carlos Palma, del equipo azul, decidió comprársela, obligandolo a aceptar el reto.

Romay inició con confianza mencionando “mono”, “mariquita”, “mamut”, “marsupial” y “mandril”. Sin embargo, cuando intentó completar la lista comenzó a confundirse y sin encontrar el último animal, Eduardo Romay intentó una última estrategia y empezó a cantar “mo” para tratar de recordar otro animal, pero al no lograrlo terminó quedándose en blanco, perdiendo el reto en ese instante, siendo enviado al sillón de la vergüenza.