Abogado de Cerrón y beneficios sin respaldo: las observaciones de la ONPE al gasto público de Perú Libre y Renovación Popular

La ONPE cuestionó 530 mil soles usados por el partido de López Aliaga y más de 446 mil soles utilizados por Perú Libre; defensas legales indebidas, construcciones de locales, beneficios laborales sin sustento y gastos electorales prohibidos por parte de estos partidos políticos.

Por: Hernán P. Floríndez

La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió al detalle de cheques, comprobantes de pago, contratos y boletas que sustentan la manera en que los principales partidos políticos usaron millones de soles entregados por los contribuyentes para su supuesto fortalecimiento a través de la investigación, logística y capacitación.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha detectado que se han realizado gastos indebidos por casi un millón de soles tanto por el partido Perú Libre como por Renovación Popular; durante el año 2025.

RENOVACIÓN POPULAR: GASTOS DE CAMPAÑA Y CAPACITACIONES SIN SUSTENTO

El partido de López Aliaga encabeza la lista de partidos con más gastos irregulares del financiamiento público directo. Por ejemplo, como el gasto indebido más cuantioso, figura el pago a César Antonio Bettocchi Bustamante por más de 113 mil soles con la razón de realizar dos estudios de mercado sobre la coyuntura ciudadana. En lugar de ser investigaciones metodologías sobre los principales problemas ciudadanos, se entregaron análisis electorales y comunicaciones de mira a las Elecciones Generales 2026. Es decir, preparación para campaña.

Lo mismo sucedió al contratar a la empresa AKLLA Perú, que se encargó de la defensa legal del partido en procesos administrativos contra el JNE en medio de las elecciones primarias por más de 80 mil soles.

De igual forma, se volvió a contratar a José Malpartida, el ex productor de Andrés Hurtado, para servicios de asesoría comunicacional por 86 mil soles. Sin embargo, no se presentó evidencia de las capacitaciones brindadas como grabaciones o fotos, tampoco la lista de participantes, ni la metodología usada, ni informes de actividades mensuales (estipulados en el contrato), por lo que la ONPE presume que el dinero fue “utilizado para fines distintos a los previstos”.

La falta de sustento se repite, cuando el partido consigna comprobantes de pago en las que ‘reembolsa’ 31 mil soles a Fernando Sandoval Ruiz, uno de los principales dirigentes del partido, director del Instituto Catastral de Lima y parte del consejo directivo del Servicio de Parques de Lima (Serpar); ambas instituciones dependientes de la Municipalidad de Lima.

“No se ha presentado documentación que permita establecer su vinculación directa, inmediata y necesaria con las actividades operativas y administrativas ordinarias del partido político (…) no se encuentra debidamente sustentado ni acreditado, por lo que no puede ser considerado como un gasto válido”, señala el informe de supervisión.

PERÚ LIBRE: DEFENSA POR TERRORISMO Y CAPACITACIONES IRREGULARES

El líder del partido político se contrató por casi 10 mil soles una defensa legal a cargo de José Llumpo Agapito, por una investigación fiscal bajo los delitos de afiliación terrorista, por supuestas vinculaciones de Vladimir Cerrón con Sendero Luminoso cuando era gobernador regional de Junín. ¿Qué relación tiene el dinero público para el fortalecimiento del partido, con una sospecha de delito por terrorismo? Para la ONPE, ninguna, por lo que se estaría mal usando los fondos públicos.

Del mismo modo, el partido usó 159 mil soles para la construcción de módulos prefabricados (drywall, metal, puertas de vidrio templado, baños y muebles) en el local partidario en Breña, Lima. Esto, evidentemente no es un gasto de capacitación y además eran remodelaciones que no contaban con autorización municipal.

Otra capacitación cuestionada fue el ‘I Encuentro Macro Regional Norte’ realizado en julio, que justificó los gastos de casi 29 mil soles con comprobantes de pago a nombre de Aleyda Ventura Vargas, siendo que en ese periodo de tiempo la proveedora tenía su RUC en condición de baja.

Ante esa contradicción, el partido reculó, y presentó siete nuevos comprobantes de pago relacionados a otras razones sociales; sin embargo, muchos de ellos no corresponden a la fecha del evento

“Los mismos gastos fueron reemplazados mediante comprobantes emitidos por personas jurÌdicas distintas, sin que se haya acreditado de manera consistente la relación entre dichos proveedores y la efectiva prestación de los servicios contratados (…) se consignan fechas de emisión en noviembre de 2025, es decir, posteriores a la ejecuciÛn de la actividad, lo cual afecta la oportunidad y validez”, concluye la ONPE.

De la misma forma, Renovación Popular pagó más de 90 mil soles a cuatro trabajadores que fueron observados por la ONPE. La entidad señaló inconsistencias en la determinación de sus remuneraciones y los cálculos de sus beneficios laborales. El partido atribuyó las fallas a las limitaciones de su sistema informático y alegó coordinaciones verbales de renuncia sin sustento documental suficiente, a raíz de esto la ONPE lo incluyó como un pago indebido.

PERÚ LIBRE – RENOVACIÓN POPULAR: LITERATURA Y POLÍTICA

Tal como reveló Punto Final y la UDI de Latina Noticias, ambos partidos financiaron libros como supuestas capacitaciones o investigaciones académicas; cuando se trató en realidad de propaganda electoral.

En el caso de Renovación Popular, contrató por 6.400 dólares al comunicador Francisco de Piérola por elaborar la “Historia del partido”. La ONPE argumenta que este gasto no constituye una investigación, pues no tiene bibliografía, plazo de entrega, informes de avances, ni metodología a usar. Además evidencia que Francisco de Piérola no cuenta con la experiencia mínima para realizar un libro así.

“No presentó currículum vitae documentado que sustente experiencia no menor de dos (02) años en actividades de investigación ni evidencia de contar con tres (03) artículos publicados”, precisa.

La ONPE no se equivocó. El libro que terminó produciendo Francisco de Piérola fue “Mi gallo es el chancho”, una publicación digital que reúne una serie de conversaciones y elogios a López Aliga que fue presentando como parte de su campaña electoral.

Por su lado, Perú Libre también realizó un libro que costó producir más de 20 mil soles, entre los gastos de impresión, el taller de textos del que nació y el pago al ponente del taller.

El libro se llamó ‘Así habla el corazón perulibrista’, editado por la mamá de Vladimir Cerrón y que contiene elegías a su hijo, así como poemas románticos de su otro hijo, el exvicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón.

Para la ONPE, las habilidades en redacción literaria no equivalen a la capacitación técnica útil para el desempeño de cargos públicos, por lo que concluye que es otro gasto indebido.

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