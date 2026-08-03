“Es la primera vez que hago televisión”: Conoce a Lucho Ramírez, el destacado actor detrás de ‘Eusebio’ en Valentina Valiente

Con una destacada trayectoria en el teatro y el cine, Lucho Ramírez llega por primera vez a la televisión nacional para dar vida a Eusebio en Valentina Valiente, un personaje que promete sumar emoción a la historia.

El actor, quien formó parte de la primera generación del grupo Cuatro Tablas, recordó con emoción los inicios de su carrera y la importancia que tuvo esta etapa en su formación artística. “Mi experiencia en Cuatro Tablas ha sido mi experiencia de formación, mi universidad y la universidad de la vida, de las tablas y del teatro”, expresó.

Tras ocho años en la compañía, Ramírez continuó desarrollando su carrera con proyectos propios. Fundó agrupaciones teatrales en Italia y Perú, llevó diversas obras a escena y también incursionó en el cine, antes de aceptar el desafío de la televisión.

Sobre esta nueva experiencia, confesó que ha quedado sorprendido por el ritmo de trabajo que implica una producción diaria. “Es la primera vez que hago televisión y es un ritmo diverso. Estoy sorprendido del trabajo de los técnicos; no paran, están en constante movimiento”, comentó.

El actor explicó que aceptó integrarse a Valentina Valiente luego de que la producción volviera a convocarlo, ya que en oportunidades anteriores no había podido participar por compromisos profesionales en el extranjero. En la ficción interpreta a Eusebio, un hombre que regresa al reencontrarse con Dolores, su amor del pasado. Aunque evitó revelar mayores detalles sobre el desarrollo de la historia, adelantó que su personaje guarda importantes momentos para los próximos capítulos.

Finalmente, Lucho Ramírez agradeció el cariño del público que ya lo ha visto en la novela y dejó un curioso mensaje para quienes aún no conocen a Eusebio. “Me han escrito varias personas diciéndome que por mí van a ver la novela”, comentó. ¿Qué ocurrirá con Eusebio? Descúbrelo en los próximos capítulos de Valentina Valiente, de lunes a viernes por Latina Televisión.

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