“Pensé que este programa no era para mí”: Manuel Gold nos cuenta cómo llegó a “Me Caigo de Risa”

Manuel Gold nos abrió las puertas de su historia en una entrevista para Latina Digital, donde confesó que, antes de formar parte de Me Caigo de Risa, estaba convencido de que rechazaría la propuesta. Sin embargo, todo cambió cuando finalmente recibió la llamada.

“Si me llaman para ese programa, voy a decir que no de todas maneras“, nos contó entre risas. El actor explicó que al ser perfeccionista, pensaba que un formato basado en la improvisación no era para él, sin embargo, decidió aceptar el reto, asegurando que fue una de las mejores decisiones de su carrera.

Durante nuestra conversación, Manuel nos reveló que el programa le recordó por qué eligió la actuación. “Me sirvió para recordar por qué actúo. A mí me gusta jugar“, afirmó, asegurando que aprendió a disfrutar cada dinámica sin buscar la perfección. “No se puede ser perfecto todo el tiempo”, añadió.

El actor también reconoció que el público ha conocido una faceta distinta de él. “Creo que estoy siendo mucho más yo mismo”, nos dijo, revelando que incluso ha descubierto un lado competitivo que pocas personas conocían. “Le tengo respeto al juego“, explicó, dejando en claro que siempre busca dar lo mejor de sí en cada reto.

Además, no dudó en elegir a algunos de sus compañeros. Nos confesó que Rodrigo Sánchez Patiño es el integrante más competitivo del elenco, mientras que Eduardo Romay es quien más lo hace reír detrás de cámaras.

Finalmente, Manuel nos adelantó que uno de los caminos que desea seguir explorando es la dirección teatral. “Pronto voy a volver a dirigir otra obra y creo que es un camino que quiero seguir explorando”, concluyó.

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