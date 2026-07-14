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ME CAIGO DE RISA

Eduardo Romay terminó con el “poto” contra la pared tras una lluvia de espuma en Me Caigo de Risa

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El reto del Me Caigo de Risa llegó a su momento más caótico durante el Escenario Inclinado, cuando Eduardo Romay, Paloma Fiuza y Yiddá Eslava improvisaban una divertida historia en una escuela. Todo cambió cuando Paloma Fiuza exclamó desesperada que “¡necesitaba mucho detergente!” para poder limpiar.

La producción le tomó la palabra y, de un momento a otro, una enorme lluvia de espuma cayó desde el techo, cubriendo por completo a los tres participantes. El piso se volvió imposible de controlar y Paloma Fiuza fue la primera en resbalar, seguida por Yiddá Eslava, quien tampoco pudo mantener el equilibrio.

El único que resistió algunos segundos más fue Eduardo Romay, quien intentó mantenerse de pie mientras luchaba contra la espuma. Sin embargo, terminó deslizándose de espaldas hasta impactar con un sonoro “¡plum!” contra la pared, quedando con las piernas estiradas en forma de “L”, provocando las carcajadas de todo el estudio.

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