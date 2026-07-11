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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Eduardo Romay respondió sobre su ex… y todo el estudio terminó consolándolo

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las ocurrencias no se detienen en Me Caigo de Risa. En el divertido juego “Dame tres”, Eduardo Romay recibió una categoría inusual: “Tres mentiras que te dijo tu ex”. Sin pensarlo dos veces, respondió con total rapidez: “Eres guapo, te quiero y voy a volver contigo”, antes de presionar el botón y asegurar el punto.

Lejos de dejar pasar el momento, Eduardo Romay remató entre risas con una frase que terminó robándose la escena: “Gané, pero perdí creo”. Aunque consiguió superar el reto dentro del tiempo, sus respuestas provocaron una mezcla de risas, sorpresa y hasta compasión. Mientras todos en el set estallaban en carcajadas, Peláez le dio palmaditas en la espalda por lo dolorosas que sonaron aquellas “mentiras”.

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