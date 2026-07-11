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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¿”Se te escapó una gotita”? Rodrigo Sánchez Patiño hizo reír tanto a Julio Díaz que quedó eliminado

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Luciana Arispe, Rodrigo Sánchez Patiño y Julio Díaz quedaron como los últimos sobrevivientes del divertido juego “¿Es pregunta?”, donde cada participante debía responder únicamente con preguntas mientras protagonizaban una cita en el oculista.

Entre consultas sobre lentes, gotas para los ojos y revisiones médicas, Rodrigo Sánchez Patiño comenzó a darle un tono cada vez más coqueto al intercambio con Luciana Arispe, provocando las primeras carcajadas del elenco. Sin embargo, el verdadero golpe llegó cuando miró fijamente a Julio Díaz y le preguntó con toda la picardía posible: “Disculpa, ¿se te escapó una gotita?”

El comentario tomó completamente desprevenido a Julio Díaz, quien intentó contener la risa, pero terminó soltando una carcajada, siendo eliminado inmediatamente. Como si eso no fuera suficiente, Peláez remató el momento con otra ocurrencia que desató aún más risas: “Y como sigamos así, se define entre su esposa y él en los tribunales”, haciendo referencia al lado más “gilero” de Rodrigo Sánchez Patiño durante el juego.

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