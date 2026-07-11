¡Ni podía caminar! Óscar Tito venció a Eduardo Romay en el juego más mareador de Me Caigo de Risa

En el juego “Bolita por favor”, Óscar Tito y Eduardo Romay tuvieron que dar 10 vueltas alrededor de una pelota antes de intentar marcar un gol completamente mareados. Mientras Lita Pezo y Luciana Arispe vigilaban de cerca y contaban cada giro para evitar cualquier trampa, ambos competidores apenas podían mantenerse en pie.

El primer intento fue un completo desastre. Cuando parecía que ninguno lograría acertar, Óscar Tito sacó fuerzas de donde no tenía, pateó el balón y marcó el gol de la victoria, desatando la celebración de todo el elenco. Incluso, aún tirado boca arriba en el piso, recibió la ovación de sus compañeros. Al preguntarle a quién dedicaba el triunfo, respondió entre risas: “A mi papá, que va a estar muy orgulloso porque metí gol”.

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