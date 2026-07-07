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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: El “diábolo” salió perfecto: Eduardo Romay hizo girar a Manuel Gold por los aires

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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La competencia en Me Caigo de Risa subió de nivel con “Copiografía”, el divertido reto donde las parejas deben memorizar y repetir una compleja coreografía. En esta ocasión la canción elegida fue “Baila Conmigo”, el nuevo hit de Valentina Valiente, y los interpretes Eduardo Romay y Manuel Gold, quienes protagonizar uno de los momentos más espectaculares de la noche.

Antes de empezar, Peláez les preguntó con suspenso si realmente se atreverían a hacer el “diábolo”. Ambos respondieron con un contundente “¡Sí!”, y apenas comenzó la música demostraron que hablaban en serio. Eduardo Romay, con su impresionante fuerza y estatura, levantó a Manuel Gold como si no pesara nada, lo lanzó al aire y lo hizo girar hacia adentro ejecutando paso.

La reacción fue inmediata. “¡Hubo diábolo, señores!”, gritó Peláez, mientras todos celebraban la increíble cargada. Al finalizar la presentación, la dupla levantó los brazos entre risas y recibió la mejor noticia: se salvaron directamente gracias a esa espectacular ejecución.

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