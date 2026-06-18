Me Caigo De Risa: ¡El escenario inclinado se transforma en “Un gran chef” y termina en un GRAN caos!

El juego “Escenario Inclinado” volvió a poner a prueba al equipo azul, que debía improvisar en un set completamente inclinado como último reto de la noche en Me Caigo de Risa.

Esta vez, el escenario se transformó en un programa de cocina llamado “Un Gran Chef”, conducido por Renzo Schuller interpretando a “Renzo Renzini”, mientras Julio Díaz hacía de jefe de piso y camarógrafo. A su lado, Carlos Palma cumplía el rol de asistente del chef, y como invitada especial apareció Alicia Mercado.

Mientras todos intentaban concentrarse en el supuesto puré cocinado, Peláez ordenó: “Miren la olla, miren la olla”, y en medio de la tensión, Renzo en personaje aseguró: “Ese sí es un puré de verdad”, justo antes de que ocurriera lo inesperado.

De pronto, desde lo alto del escenario cayó una enorme cantidad de “puré”, provocando el caos absoluto. Julio Díaz resbaló de una puerta a otra hasta salir del set, mientras Carlos Palma terminó en el suelo. Incluso parte del escenario cedió cuando intentaban sostenerse para no caer. Finalmente, Renzo Schuller, aún en personaje, cerró el falso programa con un inesperado “¡Chau!”.

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