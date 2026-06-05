Me Caigo de Risa: Emilram Cossío hizo de todo para imitar a una manguera pero nada funcionó

La nueva dinámica de Me Caigo de Risa, llamada “Fotomimíca”, puso a prueba a Emilram Cossío y Manuel Gold, quienes se enfrentaron al reto de imitar y adivinar animales y objetos en apenas dos minutos. Sin embargo, lo que parecía sencillo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más caóticos y divertidos del programa de hoy.

Todo comenzó cuando a Emilram Cossío le tocó imitar a una manguera mientras Manuel Gold intentaba descifrar a toda velocidad. Mientras Emilram Cossío literalmente terminó tirado en el piso intentando imitar una manguera, Manuel Gold no lograba descifrar qué estaba pasando y lanzó respuestas como “sirena”, “flecha”, “planta” y “aspersor”, provocando carcajadas en el set. El tiempo seguía corriendo y la desesperación aumentaba.

Pese al esfuerzo de ambos, la dupla apenas consiguió dos puntos, dejando uno de los momentos más graciosos de la noche en el programa.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!