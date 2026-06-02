Me Caigo de Risa: ¡José Peláez terminó conduciendo con una pinza en la lengua y nadie le entendía nada!

En el juego “Con Pincitas”, Renzo Schuller debía descubrir la palabra detrás de él gracias a las pistas que le daban sus compañeros, mientras intentaba evitar el castigo de las pinzas.

Contra todo pronóstico, Renzo logró adivinar correctamente la palabra, por lo que el conductor José Peláez debía colocarse una pinza en la lengua. Aunque el presentador aseguró que podía seguir conduciendo normalmente, rápidamente quedó claro que hablar no sería tan sencillo.

Cada vez que José Peláez intentaba dar indicaciones o continuar el programa, las palabras salían completamente deformadas y muchos de los participantes empezaron a reírse porque simplemente no podían entender lo que estaba diciendo.

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