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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Lita Pezo no pudo retirar el mantel con fuerza y dejó caer casi todos los objetos!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En el divertido reto de Me Caigo de Risa, los equipos azul y amarillo se enfrentaron en “Jálame esta”, un juego donde deben retirar un mantel sin tumbar los objetos de la mesa.

Esta vez fue el turno de Lita Pezo, quien, aunque fue apoyada por su quipo, su ejecución fue todo menos controlada. Apenas jaló la tela, todo se cayó al suelo, provocando risas en el set. El resultado fue devastador: de 25 objetos, solo quedaron 5 en la mesa, dejando al equipo azul en llanto y a Lita Pezo directo al “sillón de la vergüenza” tras el error. Incluso Renzo Schuller, de su mismo equipo, remató con un: “¿Qué te pasa hoy día Lita?”.

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