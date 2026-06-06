Me Caigo de Risa: ¡Lita Pezo se cayó, se volvió a caer y nunca dejó de cantar!
El nuevo juego de Me Caigo de Risa, “El escenario inclinado”, ya empezó a regalar momentos completamente inesperados. Esta vez, el set se transformó en un peculiar estudio de casting.
Sin embargo, quien terminó robándose el show fue Lita Pezo, quien llegó convertida en una peculiar imitadora de Shakira. Todo comenzó cuando el jurado intentaba adivinar quién era la participante. Entre bromas, soltaron nombres como Karol G y Paulina Rubio, mientras el caos ya empezaba a cocinarse en el escenario inclinado.
Nerviosa, pero decidida, Lita Pezo se presentó al casting y lanzó su inesperada frase: “Yo juro ser…”, antes de rematar con un hilarante “¡Shakira!”. Lo mejor vino después, porque mientras interpretaba la icónica canción de la colombiana, se caía una y otra vez, pero se levantaba inmediatamente y nunca dejaba de cantar.
Como si eso fuera poco, la improvisación se salió de control con un supuesto “cortocircuito”, humo saliendo de una caja de corriente y hasta pedidos del jurado para hacer un videoclip “más realista”. Aun así, Lita Pezo jamás rompió el personaje, convirtiendo el momento en uno de los más graciosos de la noche.
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