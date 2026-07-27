X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo de Risa: Luciana Arispe se robó el show al reaccionar al chisme más loco que inventó el elenco sobre ella

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
Compartir

Durante el juego “Ni sí, ni no”, esta vez Peláez desafió a Daniel Menacho a inventar un chisme sobre Luciana Arispe. Sin dudarlo, el actor aseguró que su compañera era “recontra infiel” y que iba al teatro todas las semanas con diferentes chicos, dando inicio a una cadena de rumores.

El chisme pasó por Julio Díaz, quien aseguró que Luciana Arispe le era infiel a su novio con hombres (y mujeres), mientras Yiddá Eslava elevó el nivel al afirmar que estaba embarazada de Machuca, de alguien del público y hasta de Huachano, rematando con que en su baby shower repartiría monedas.

Lejos de defenderse, Luciana Arispe convirtió la escena en un espectáculo de comedia al lanzarse al piso junto al sillón de la vergüenza, responder “¡Es verdad!” y luego gritar “¡Perdón, estaba desesperada!”, provocando las risas de todos.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

Siguiente artículo