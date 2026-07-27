Me Caigo de Risa: Luciana Arispe se robó el show al reaccionar al chisme más loco que inventó el elenco sobre ella

Durante el juego “Ni sí, ni no”, esta vez Peláez desafió a Daniel Menacho a inventar un chisme sobre Luciana Arispe. Sin dudarlo, el actor aseguró que su compañera era “recontra infiel” y que iba al teatro todas las semanas con diferentes chicos, dando inicio a una cadena de rumores.

El chisme pasó por Julio Díaz, quien aseguró que Luciana Arispe le era infiel a su novio con hombres (y mujeres), mientras Yiddá Eslava elevó el nivel al afirmar que estaba embarazada de Machuca, de alguien del público y hasta de Huachano, rematando con que en su baby shower repartiría monedas.

Lejos de defenderse, Luciana Arispe convirtió la escena en un espectáculo de comedia al lanzarse al piso junto al sillón de la vergüenza, responder “¡Es verdad!” y luego gritar “¡Perdón, estaba desesperada!”, provocando las risas de todos.

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