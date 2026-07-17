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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Manuel Gold respondió 24 preguntas mientras lo cargaban por todo el escenario

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El juego Me Caigo de Risa volvió a poner a prueba a los participantes con “Báilamela Suavecito”, donde Manuel Gold representó al equipo amarillo enfrentando un reto tan divertido como agotador: responder preguntas de cultura general durante dos minutos mientras bailaba con un profesional que no dejó de cargarlo, hacerlo girar y hasta ponerlo de cabeza.

Manuel Gold mantuvo la concentración y respondió con rapidez preguntas sobre el turrón de Doña Pepa, las Scooby Galletas, Monsters Inc y diversos temas de cultura general. En los últimos segundos, el cansancio era evidente, pero Manuel Gold no bajó los brazos. Cuando Peláez anunció el final, llegó la mejor noticia: respondió correctamente 24 preguntas, consiguiendo que el equipo amarillo venciera por una diferencia de siete puntos y celebrara por todo lo alto.

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