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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Pedro Pablo Corpancho habló en un extraño “japonés” e hizo reír a todos con su interpretación de un ninja

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En una nueva edición de Me Caigo de Risa, Pedro Pablo Corpancho, Alicia Mercado y Manuel Gold protagonizaron una de las dinámicas más graciosas de la noche. El reto consistía en adivinar una imagen únicamente con sonidos, sin mover el cuerpo, y el turno de Pedro Pablo puso a prueba la creatividad de todos.

Cuando en la pantalla apareció un ninja, Peláez bromeó recordando que los ninjas son silenciosos, pero eso no detuvoa Pedro Pablo, quien empezó a improvisar un supuesto idioma japonés que confundió por completo a sus compañeros. De inmediato comenzaron a lanzar respuestas como “karateca”, “japonés”, “chino”, “coreano” y “taekwondo”, mientras Alicia Mercado no dejaba de alentarlo para conseguir el punto.

Todo cambió cuando Pedro Pablo Corpancho imitó el sonido de una espada cortando el aire. Manuel Gold relacionó la pista con una katana, gritó “¡Samurái!” y, segundos después, lanzó el esperado “¡Ninja!”, desatando la celebración de todo el equipo.

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¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

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