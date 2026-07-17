X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Renzo Schuller mandó de sacrificio a Julio Díaz y una puerta terminó destrozada en Me Caigo de Risa

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
Compartir

El último reto de la noche en Me Caigo de Risa llevó al equipo azul al “Escenario Inclinado”, donde Renzo Schuller y Julio Díaz improvisaron una divertida historia como dos cazafantasmas contratados para limpiar una casa embrujada.

Aunque Gaspar (Renzo Schuller) intentó mostrarse valiente, terminó confesando que “estaba un poco asustado” y, apenas apareció el supuesto radar de fantasmas, ambos entraron en pánico. Sin embargo, el momento más divertido llegó cuando Gaspar decidió enviar a Gustavo (Julio Díaz) hasta una puerta ubicada sobre una escalera, mientras él aseguraba que “yo de aquí te vigilo”.

Todo se salió de control cuando la escalera se rompió bajo Julio Díaz, quien terminó en el piso asegurando entre risas que “era su peso” el que había provocado el accidente. Pero lejos de rendirse, encontró la solución más insólita: derribó la puerta lanzándose de cabeza, provocando el remate perfecto de Renzo Schuller: “Este chico es bien inteligente, cuando le dicen usa la cabeza… la usa”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo