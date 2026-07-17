Aprueban nuevo bono de 500 soles: mira quiénes pueden cobrarlo

El Gobierno aprobó la vigésima segunda convocatoria del 2026 para la entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio mensual de 500 soles. La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 261-2026-Vivienda, publicada en el diario oficial El Peruano el martes 14 de julio.

En esta convocatoria se contempla la entrega de 120 bonos a igual número de beneficiarios en distritos de las regiones Áncash, Apurímac, Pasco y Piura, zonas que se encuentran bajo Estado de Emergencia tras los daños ocasionados por las fuertes lluvias.