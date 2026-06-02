Me Caigo de Risa: ¡Manuel Gold ya se iba “al sillón”, pero sí había rimado y todos terminaron gritando!

“Rímame esta” puso nerviosos a los integrantes, quienes debían improvisar frases que rimaran con las palabras del rapero profesional. Aunque varios lograron defenderse, la tensión aumentó conforme avanzaban las rondas.

Uno de los momentos más graciosos ocurrió cuando Manuel Gold escuchó la palabra “lente” y respondió rápidamente con una frase que sí rimaba. Sin embargo, él mismo creyó que había fallado y comenzó a caminar resignado hacia el sillón de eliminados mientras todos le gritaban que en realidad sí estaba bien.

Las carcajadas continuaron cuando Manuel Gold y Alicia Mercado quedaron como los finalistas del juego. Ambos intentaron improvisar sus últimas respuestas, pero terminaron equivocándose.

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