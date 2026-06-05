Me Caigo de Risa: ¡Mauricio Mesones le dio una lección a los demás de que el apellido es por algo!

La competencia se puso más intensa que nunca en Me Caigo de Risa con el nuevo juego “Jálame esta”, donde Renzo Schuller, Angie Arizaga y el invitado Mauricio Mesones tenían una complicada misión: jalar el mantel sin botar los objetos de la mesa. El que dejara menos desastre, se llevaba la victoria.

Pero antes de empezar, Renzo Schuller soltó una teoría que parecía broma… y terminó siendo real. Entre risas, comentó que probablemente Mauricio Mesones ganaría solo por llamarse “Mesones”, algo que Peláez no dudó en repetir: “¿Qué dice Mauricio por apellidarse Mesones? ¿Será bueno jugando a esto?”, lanzó el conductor antes del reto.

Mientras Renzo Schuller y Angie Arizaga intentaban hacer lo suyo, nadie esperaba lo que pasaría después. Mauricio Mesones respiró, pidió hasta que apagaran el aire, jaló el mantel y… BOOM: de los 25 objetos sobre la mesa, solo cayó uno.

El estudio explotó entre gritos y celebración mientras Mauricio Mesones se tiraba encima del público, y hasta Renzo Schuller terminó aceptando que tenía razón. “¡Te dije!”, soltó entre carcajadas mientras todos quedaban sorprendidos con lo que ya llamaban un “récord mundial”.

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