Me Caigo de Risa: Mauricio Mesones llegó a la “Familia Disfuncional” de Latina

La noche arrancó con una gran sorpresa en Me Caigo de Risa cuando Peláez anunció la llegada de un invitado especial que acompañará a la Familia Disfuncional durante todos los juegos del programa. Entre aplausos y gran expectativa, el conductor presentó al cantante peruano Mauricio Mesones, a quien calificó como “uno de los mejores cantantes de nuestro país”.

“Hoy tenemos un invitado… el gran Mauricio Mesones”, dijo Peláez, desatando la emoción en el set. Tras su ingreso, el conductor no dudó en bromear con el artista y lo presentó como “el primer invitado en la historia de este programa”, dándole la bienvenida oficial a la alocada familia del show.

Pero el momento más divertido llegó cuando Peláez le pidió un saludo especial para los seguidores del programa. Fiel a su estilo, Mauricio Mesones respondió con un inesperado: “A los meaumiao y a las señoras del Twitter”, provocando carcajadas inmediatas entre todos los presentes. Incluso, el cantante remató el momento con un peculiar mensaje dirigido a “algún que otro therrian”.

Sin duda, Mauricio Mesones llegó dispuesto a ponerle humor y diversión al programa.

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