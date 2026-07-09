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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo de Risa: ¡Paloma Fiuza habló en portugués, Renzo Schuller apeló al pasado y ArmandoMachuca dejó sin aire a Eduardo Romay!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
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La competencia en Me Caigo de Risa llegó a uno de sus momentos más tensos y divertidos con “Ínflame esta”, el juego donde los participantes deben inflar un globo con los ojos vendados y evitar que Peláez lo reviente por haber quedado más pequeño.

Antes de la ronda definitiva, Paloma Fiuza tomó la palabra para motivar a Armando Machuca con un apasionado mensaje en portugués, pidiéndole mucha concentración porque su rival era muy fuerte. Entre risas, Peláez aseguró que el discurso le recordó a una charla técnica de Rafa Benítez. Luego llegó el turno de Renzo Schuller, quien emocionó a Eduardo Romay al recordarle aquella supuesta noche en la que “infló como nunca”, desatando las carcajadas de todos.

Con las gafas puestas y el globo en la boca, Eduardo Romay apostó por la fuerza, mientras Armando Machuca mantuvo un ritmo constante. Al finalizar el tiempo, Peláez consultó al público cuál globo debía pinchar y, tras el veredicto, reventó el de Eduardo Romay, confirmando que Armando Machuca era el gran campeón de “Ínflame esta” y dándole un valioso punto al equipo amarillo.

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