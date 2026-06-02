Me Caigo de Risa: ¡Renzo Schuller dijo “canicas” para trolear a César Ritter y terminó completamente empapado!

Los participantes debían adivinar los objetos que César Ritter llevaría a la playa, pero cada error terminaba con un fuerte chorro de agua para los jugadores.

Uno de los momentos más divertidos ocurrió cuando Renzo Schuller decidió bromear diciendo que, “conociendo a César”, seguramente llevaría “canicas” a la playa. José Peláez tomó la respuesta en serio por unos segundos y terminó disparándoles agua tanto a Renzo como a César Ritter.

Sin embargo, Renzo volvió a sorprender cuando intentó salvarse diciendo solamente “algo para tomar”. José Peláez le pidió que fuera más específico y el actor respondió improvisadamente: “agua”.

Aunque inicialmente parecía otra respuesta perdida, César Ritter sí había escrito “bebida”, por lo que la ocurrencia de Renzo terminó siendo aceptada parcialmente.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!