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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller logró superar la prueba del mantel y dejó a todos sorprendidos!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El estudio vivió uno de los momentos más tensos y divertidos en Me Caigo de Risa con el juego “Jálame esta”, donde los participantes debían jalar un mantel sin derribar los objetos sobre la mesa. El reto era claro: quien menos objetos botara, ganaba el punto para su equipo.

En el turno de Renzo Schuller se le propuso una misión casi imposible: mantener en equilibrio más de 21 elementos, lo que significaba que solo podía permitir la caída de máximo tres objetos.

Con todos en silencio, se escuchó: “3, 2, 1… concéntrate Renzo, ¡jálame esta!”.  En segundos, ocurrió lo inesperado: ¡solo cayó una cuchara!. Entre gritos y sorpresa, se escuchó: “¡Ganan Renzo Schuller!”, mientras el equipo contrario no podía creer lo que acababa de suceder.

Como celebración a tal logro, el propio equipo lo cargó por los aires al haber asegurado su victoria en el juego.

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