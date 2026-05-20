Me Caigo de Risa: revelan a los últimos 6 famosos que completan el elenco del programa de Latina

La familia de Me Caigo de Risa ya está completa. Durante una divertida presentación en Yo Soy, se reveló quiénes son los seis últimos famosos que se integran al esperado programa de entretenimiento, cerrando así el elenco oficial que promete sacar carcajadas al público.

Los nuevos convocados son Manuel Gold, Angie Arizaga, Eduardo Romay, Alicia Mercado, Emilram Cossío y Julio Díaz, quienes llegan para sumarse a las dinámicas, juegos y retos del formato internacional junto a Peláez y el resto del elenco.

“Ahora sí estamos listos, prepárate para reír en Me Caigo de Risa”, anunciaron durante la presentación oficial de los artistas, quienes completan el grupo de 12 integrantes del programa.

Además, Ricardo Morán, parte clave de la producción, destacó que esta versión peruana contará con el formato original del exitoso programa internacional. “Con todas las reglas, todo el contenido y todas las licencias, solamente está en Latina”, señaló.

Por si fuera poco, quienes ya vivieron la experiencia adelantaron que uno de los mayores desafíos será la famosa casa inclinada, uno de los escenarios más divertidos y caóticos del programa. Con el elenco ya confirmado, prepárate para reír sin parar con el estreno de “Me Caigo de Risa”, solo por Latina.