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Ministerio de Justicia investiga presunto acceso irregular al SISMATE tras falsa alerta de terremoto y tsunami

Lima
mlapuente@latina.pe
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La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, inició una investigación preliminar luego de que miles de ciudadanos recibieran un mensaje falso atribuido al SISMATE, el cual advertía sobre un supuesto terremoto de magnitud 8,7 y riesgo de tsunami en el litoral peruano.

El incidente ocurrió la noche del martes 20 de mayo y generó preocupación entre usuarios de distintas regiones del país, quienes compartieron en redes sociales capturas del mensaje que recomendaba evacuar hacia zonas altas y alejarse del mar y de los ríos.

BUSCAN DETERMINAR ORIGEN DEL INCIDENTE

Minutos después de difundida la alerta, las autoridades descartaron la ocurrencia de un sismo de gran magnitud o la emisión de una advertencia oficial de tsunami. Sin embargo, la falsa notificación abrió cuestionamientos sobre la seguridad de los sistemas estatales de comunicación masiva.

Ante esta situación, el Minjusdh informó que las diligencias buscan esclarecer si hubo un acceso indebido al sistema y si el hecho podría implicar vulneraciones relacionadas con la protección de datos personales.

EVALÚAN RESPONSABILIDADES Y FALLAS DE SEGURIDAD

La investigación también apunta a identificar cómo se originó el envío del mensaje y si existieron fallas o vulnerabilidades en los mecanismos de emisión de alertas del sistema.

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