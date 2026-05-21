Ministerio de Justicia investiga presunto acceso irregular al SISMATE tras falsa alerta de terremoto y tsunami

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, inició una investigación preliminar luego de que miles de ciudadanos recibieran un mensaje falso atribuido al SISMATE, el cual advertía sobre un supuesto terremoto de magnitud 8,7 y riesgo de tsunami en el litoral peruano.

#NotaInformativa 📄 | La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del MINJUSDH ha iniciado una investigación sobre el reportado acceso no autorizado al Sistema de mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) y sus implicancias frente al régimen sancionador… pic.twitter.com/nNL1gelyQP — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 21, 2026

El incidente ocurrió la noche del martes 20 de mayo y generó preocupación entre usuarios de distintas regiones del país, quienes compartieron en redes sociales capturas del mensaje que recomendaba evacuar hacia zonas altas y alejarse del mar y de los ríos.

BUSCAN DETERMINAR ORIGEN DEL INCIDENTE

Minutos después de difundida la alerta, las autoridades descartaron la ocurrencia de un sismo de gran magnitud o la emisión de una advertencia oficial de tsunami. Sin embargo, la falsa notificación abrió cuestionamientos sobre la seguridad de los sistemas estatales de comunicación masiva.

Ante esta situación, el Minjusdh informó que las diligencias buscan esclarecer si hubo un acceso indebido al sistema y si el hecho podría implicar vulneraciones relacionadas con la protección de datos personales.

EVALÚAN RESPONSABILIDADES Y FALLAS DE SEGURIDAD

La investigación también apunta a identificar cómo se originó el envío del mensaje y si existieron fallas o vulnerabilidades en los mecanismos de emisión de alertas del sistema.

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