Sicarios asesinan a balazos a alcalde Víctor Hugo Febre en Piura

El alcalde del distrito de 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, fue asesinado de varios balazos cuando se trasladaba en su camioneta junto a su chofer personal.

Según información preliminar, cámaras de seguridad captaron a dos motocicletas en las que se movilizaban cuatro sujetos, quienes interceptaron al burgomaestre cerca de su vivienda, en el asentamiento humano El Condado. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra la autoridad edil.

Gravemente herido, Víctor Hugo Febre logró llegar hasta las afueras de la posta médica de San Sebastián; sin embargo, los sicarios lo alcanzaron y continuaron disparándole hasta acabar con su vida.

Los médicos solo certificaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala en la cabeza, cuello, abdomen y espalda.

El crimen ha generado conmoción en Piura y fuertes cuestionamientos a las autoridades policiales por el incremento de la inseguridad y la ola de sicariato que golpea la región.

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