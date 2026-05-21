JNJ realizó examen para elegir al nuevo jefe de la ONPE y resultados se conocerán hoy

La Junta Nacional de Justicia llevó a cabo este jueves la evaluación de conocimientos correspondiente al concurso público para seleccionar y nombrar al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

La institución informó, a través de su cuenta de X, que la jornada se desarrolló con normalidad y siguiendo el cronograma establecido para el proceso de selección.

🔴 𝗢𝗿𝗱𝗲𝗻 𝘆 𝗲𝗷𝗲𝗺𝗽𝗹𝗮𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱. La evaluación para jefe de la ONPE se realizó con éxito y los resultados de los postulantes aprobados para la siguiente etapa se publicarán hoy en el Boletín Oficial de la Magistratura. 🔗 Entérate de más: https://t.co/2bVFgAVOFf pic.twitter.com/KQNyCm1s2p — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 21, 2026

EVALUACIÓN DURÓ DOS HORAS Y ABORDÓ TEMAS ELECTORALES

El examen tuvo una duración de dos horas y estuvo enfocado en medir conocimientos relacionados con organización del Estado, legislación electoral, procesos electorales, gestión pública, ética e informática, entre otros temas vinculados al perfil del cargo.

Como parte de las medidas de control, el proceso contó con la presencia de un fiscal de prevención del delito y una notaria pública, con el objetivo de garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

Asimismo, los participantes no pudieron ingresar con celulares, dispositivos electrónicos ni accesorios a la sala donde se desarrolló la prueba.

La JNJ precisó que los resultados de esta etapa serán publicados, este jueves por la tarde, en el Boletín Oficial de la Magistratura una vez que sean aprobados por el pleno de la institución. Además, indicó que las calificaciones serán definitivas y comunicadas individualmente a cada postulante.

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