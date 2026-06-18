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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño abandonó el juego tras darle el punto a Renzo Schuller!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Durante el estreno de “Dos en una”, un nuevo juego de Me Caigo de Risa en el que dos imágenes aparecen en pantalla y al unirlas forman una palabra, los integrantes de los equipos Azul y Amarillo deberán descifrar el código para sumar puntos.

Esta vez fue el turno de Renzo Schuller y Rodrigo Sánchez Patiño. Patiño presionó primero el botón para responder, pero dijo una palabra incorrecta. Segundos después, logró descifrarlo y gritó “¡Termómetro!”, aunque ya era demasiado tarde.

Aprovechando las reglas del juego, Renzo Schuller tomó la oportunidad y respondió correctamente con la misma palabra. Sin poder ocultar su fastidio, Rodrigo Sánchez Patiño reclamó: “No le vas a dar a él”, mientras Peláez le recordaba entre risas que “las reglas son claras”. El actor terminó rindiéndose ante la situación y decidió irse a sentar al sillón de la vergüenza, negándose a continuar, con el juego, aunque este ya estaba por terminar.

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