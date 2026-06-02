Me Caigo de Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño desató el caos en el “Escenario inclinado”!

Rodrigo Sánchez Patiño interpretó a un peculiar oráculo que dejaba encargado su poderoso báculo a dos asistentes mientras se ausentaba del templo.

Sin embargo, todo se salió de control cuando los asistentes comenzaron a usar el supuesto poder del báculo para ayudar a distintos personajes interpretados por Manuel Gold, Eduardo Romay y César Ritter, quienes llegaban desesperados buscando soluciones para sus problemas.

Entre peticiones, rituales improvisados y bromas sobre el “báculo del oráculo”, los participantes intentaban mantener el equilibrio sobre el escenario inclinado, aunque cada movimiento terminaba en nuevos tropiezos y resbalones.

El momento más caótico llegó al final, cuando el verdadero oráculo regresó y lanzó una supuesta maldición por haber desobedecido sus órdenes. De pronto comenzó a caer espuma sobre el escenario y todos terminaron resbalándose y cayendo al piso.

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