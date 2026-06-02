Me Caigo de Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño hizo reír a todos con sus bromas sobre el “oráculo”!

El “Escenario inclinado” volvió a desatar el caos con una divertida temática inspirada en la antigua Grecia. Rodrigo Sánchez Patiño interpretó a un extravagante oráculo que debía dejar encargados a sus asistentes antes de salir a consultar con los dioses.

Sin embargo, el momento más chistoso llegó cuando Rodrigo comenzó a jugar con las palabras mientras hablaba de su “báculo sagrado”, asegurando que tenía poderes especiales y que debía quedar en buenas manos. Sus ocurrencias provocaron inmediatamente las carcajadas del elenco y del público.

Mientras intentaban seguir la escena sin perder el equilibrio por la inclinación del escenario, Alicia Mercado y Eduardo Romay también se sumaron al desorden con bromas y comentarios improvisados sobre quién debía quedarse con el supuesto objeto de poder.

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