Me Caigo de Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño “poseído” por Melcochita! Su imitación le salio perfecta
Las carcajadas no faltaron en Me Caigo de Risa durante el juego de “El Taxi”, donde los participantes deben lograr que el conductor adivine qué personaje están interpretando sin mencionar su nombre y hablando en primera persona. Esta vez, el encargado de conducir fue Emilram Cossío, quien terminó protagonizando uno de los momentos más divertidos del programa.
Todo ocurrió cuando Rodrigo Sánchez Patiño tuvo que interpretar a Melcochita, y decidió entrar al personaje de inmediato con su característico estilo. “¡Escúchame, oye, baboso! ¡Avanza de frente y dobla a la izquierda!”, lanzó entre gestos y ademanes, dejando a todos sorprendidos por la imitación.
Pero el remate llegó cuando Emilram Cossío soltó entre risas: “¡Melcochita, yo siempre te he querido conocer!”.
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