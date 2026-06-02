Me Caigo de Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño le lleva ‘serenata’ a Alicia Mercado!

Los participantes debían inventar canciones en el momento utilizando una palabra específica, mientras Alicia Mercado interpretaba a una sirena que recibía las peculiares declaraciones de amor.

Uno de los que más llamó la atención fue Rodrigo Sánchez Patiño, quien recibió la palabra “encanto” y decidió improvisar una romántica serenata submarina. El actor empezó cantando que quería ser el “príncipe azul” de la sirena,

La improvisación se volvió todavía más caótica cuando Rodrigo Sánchez Patiño comenzó a inventar frases cada vez más absurdas intentando mantener la rima y conquistar a Alicia Mercado.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!