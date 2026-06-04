Me Caigo de Risa: “¡SE QUISO ROBAR A LA NOVIA!” Emilram Cossío y César Ritter protagonizan inesperada pelea por Angie Arizaga

Las risas estuvieron aseguradas en Me Caigo de Risa durante el juego “El ABC de la historia”, donde los participantes debían improvisar una escena iniciando cada diálogo con la letra que aparecía en pantalla. Esta vez, Emilram Cossío sorprendió al ponerse en la piel de un peculiar tarotista, mientras Angie Arizaga y César Ritter interpretaron a una pareja que acudía a su misteriosa consulta.

Todo parecía ir con normalidad hasta que el personaje de Angie Arizaga lanzó una inesperada revelación al gritar: “Teófilo, ¿eres tú?”, insinuando que el tarotista era en realidad alguien de su pasado. La situación escaló rápidamente cuando Emilram Cossío, metido por completo en el personaje, terminó enfrentándose a César Ritter, quien no dudó en reclamar: “Vamos a luchar por ella”.

Entre acusaciones, celos y frases improvisadas a toda velocidad por el reto del abecedario, el momento se volvió aún más gracioso cuando la escena cerró con un inesperado “¡Zau!”, de Angie, dejando a todos muertos de risa.

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