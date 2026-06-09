Me Caigo de Risa: ¡Tuvieron la visión! Korina Rivadeneira y Milett Figueroa lo dieron todo con sus sombras
La diversión no faltó en Me Caigo de Risa cuando Korina Rivadeneira y Milett Figueroa fueron las primeras en enfrentarse al nuevo juego “Sombras Nada Más”, un reto donde debían representar películas con su cuerpo para que sus compañeros adivinaran la mayor cantidad posible en solo tres minutos.
Desde el inicio, ambas se entregaron por completo al reto. Mientras intentaban representar títulos como “Spider-Man”, “Star Wars”, “Jurassic Park”, “La La Land”, “El planeta de los simios” y “La máscara”, el set se convirtió en un verdadero caos de gritos.
Mientras Korina y Milett no dejaban de improvisar movimientos cada vez más extraños y graciosos para hacerse entender, sus compañeros terminaron soltando respuestas muy diferentes.
Pese a la confusión y los hilarantes errores, el esfuerzo dio resultado: Korina Rivadeneira y Milett Figueroa alcanzaron un total de 10 aciertos, dejando la vara alta para sus contrincantes.
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