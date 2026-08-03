“No tenía la idea de que pudiera ser un actor profesional”: Manuel Gold habla sobre el sueño que parecía imposible
Manuel Gold, uno de los integrantes de Me Caigo de Risa, conversó con nosotros en Latina Digital y recordó cómo descubrió que la actuación podía convertirse en su profesión, a pesar de que durante muchos años creyó que ese camino no era posible.
Durante nuestra entrevista, Manuel nos contó que, aunque estudió Comunicación Audiovisual y desde joven sentía interés por el cine, nunca imaginó que podría vivir de la actuación. “La actuación nunca fue una opción como algo profesional. No tenía la idea de que pudiera ser un actor profesional“, nos confesó.
Antes de dedicarse por completo al arte, también trabajó en distintas áreas administrativas gracias a una formación técnica. Sin embargo, esa experiencia le permitió descubrir que necesitaba encontrar una profesión que realmente lo hiciera feliz. “Aprendí muchísimo, pero me di cuenta de que tenía que buscar algo que realmente me gustara”, recordó.
El actor también habló con sinceridad sobre las inseguridades que lo acompañaron incluso cuando ya había participado en obras de teatro, series y películas. “Pensaba: ‘Esta no es mi profesión de verdad’“, nos dijo, reconociendo que durante mucho tiempo le costó confiar en sus propias capacidades.
Además, confesó que era muy exigente consigo mismo. “Antes no solamente era autocrítico, sino era hasta malo conmigo mismo“, afirmó, explicando que aprender a creer en su talento fue un proceso tan importante como formarse como actor.
Finalmente, Manuel nos reveló que, fuera de los sets, mantiene otra gran pasión: la música metal. “Escucho metal todos los días, compro discos y vinilos”, nos contó, dejando ver una faceta muy distinta a la que el público disfruta cada noche en Me Caigo de Risa.
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!