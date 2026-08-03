ONPE detecta uso indebido de más de S/ 200 mil del financiamiento público por parte de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

La ONPE cuestionó 122 mil soles usados por el fujimorismo y más de 93 mil soles utilizados por Juntos por el Perú; servicios sin sustento, empresas sin experiencia y usos ajenos por parte de los principales partidos políticos peruanos.

Por: Hernán P. Floríndez

La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió al detalle de cheques, comprobantes de pago, contratos y boletas que sustentan la manera en que los principales partidos políticos usaron millones de soles entregados por los contribuyentes para su supuesto fortalecimiento a través de la investigación, logística y capacitación.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha detectado que se han realizado gastos indebidos por más de 215 mil soles tanto por el partido de gobierno como del partido más importante de oposición; durante el año 2025.

FUERZA POPULAR: JALADOS Y SIN EXPERIENCIA

En septiembre del 2025, Fuerza Popular brindó talleres de liderazgo político en la región San Martín. Para esto contrató a la compañía Servic Team SAC, a la que le encargó el servicio de producción logística del evento de capacitación para sus militantes. El contrato fue por 110 mil soles.

El problema es que, para asegurar un gasto eficiente del dinero público, el mismo partido dijo en un primer momento que contrataría a una empresa de cinco años de experiencia. Contradictoriamente, el RUC de la compañía está activo apenas desde 2023. La ONPE también evidenció que la compañía tenía como actividades económicas el alquiler de enseres domésticos y la enseñanza secundaria.

En respuesta, Fuerza Popular argumentó que fue un error material. En realidad, respondieron, sus bases deberían de decir “2 años de experiencia” y por equivocación escribieron “5”. Para la ONPE no fue suficiente, y realizó una auditoría que determinó que la empresa apenas tenía 8 meses y 13 días de experiencia.

De igual manera, la empresa según registros públicos, tiene como fin decenas de actividades cercanas a la carpintería o comercialización de maquinaria pero sin mención a ninguna empleabilidad logística.

De la misma forma, el partido fujimorista destinó 35 mil soles a capacitar a sus militantes en un diplomado de Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres. El problema fue que cinco de ellos jalaron el diplomado, y uno ni siquiera asistió; por lo que la ONPE está reclamando la devolución de los 12 mil soles invertidos en la educación de los seis fujimoristas desaprobados.

Cabe resaltar que el director de este diplomado y docente de uno de los rubros es Luis Carranza, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular en las últimas elecciones.

JUNTOS POR EL PERÚ: GASTOS PROHIBIDOS Y SIN SUSTENTO

Por su parte, el partido de oposición presentó los contratos de cuatro locadores por más de 30 mil soles, como servicios contables para mantener al día sus libros de contabilidad. Sin embargo, la ONPE encontró que los libros que deberían estar al día, solo se encontraban actualizados hasta fines del 2024. ¿Para qué se les pagó entonces?

De la misma manera, una centena de comprobantes de pago relacionados a más de 20 actividades realizadas por el partido fueron considerados insuficientes. Se trata de otros 50 mil soles observados, en pagos de servicios audiovisuales sin productos finales, en hospedajes sin lista de usuarios, en pasajes y transportes sin sustento con los presuntos participantes.

En ese rubro, por ejemplo, se anunció una conferencia sobre las azucareras en Chiclayo. Aunque el partido consignó en su programa que la ponencia de esa capacitación estaría a cargo de Francisco Javier Tarrillo Paico, la ONPE lo contactó directamente y este contradijo completamente al programa, admitiendo que no participó de esa conferencia, cuyos gastos ascendían a más de 6 mil soles.

Finalmente, Juntos Por el Perú realizó diversos gastos prohibidos como alquiler de locales para elecciones primarias, pago de multas de la Sunat, licencias de software fuera de plazo y retenciones bancarias injustificadas por más de 5 mil soles.

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