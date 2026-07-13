¡Paloma Fiuza confundió “dedo anular” con “dedo angular” y desató las risas en plena competencia!

Las improvisaciones volvieron a sacar más de una risa en Me Caigo de Risa, esta vez durante una dinámica en la que los participantes debían completar un texto con frases que rimaran de manera rápida y creativa.

En esta ocasión, Paloma Fiuza, Manuel Gold y Luciana Arispe fueron los encargados finales de mantener viva la cadena de rimas, mientras intentaban encontrar palabras que encajaran con el verso anterior sin perder el ritmo.

Aunque todos lograron sorprender con sus ocurrencias, Paloma Fiuza terminó robándose el momento más divertido de la competencia. La integrante del equipo amarillo, que se encontraba defendiendo sola a su equipo, improvisó con total seguridad una frase en la que mencionó el “dedo angular”, confundiendo el nombre del “dedo anular”.

La ocurrencia tomó por sorpresa a José Peláez y al resto de participantes, quienes no pudieron contener la risa al escuchar la singular expresión. Incluso, entre bromas, le corrigieron el nombre del dedo mientras Paloma también se reía de su divertido lapsus.

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