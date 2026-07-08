Minedu alerta que los casos de violencia escolar ya superan los 2,700 en Lima Metropolitana

Tras la denuncia de presuntos tocamientos indebidos a un escolar en un colegio del distrito de Ate, el Ministerio de Educación (Minedu) se pronunció y confirmó que, con este caso, ya se superan los 2,700 hechos de violencia registrados en instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana.

En conferencia de prensa, el director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marcos Tupayachi Cárdenas, informó que ya se vienen ejecutando acciones coordinadas con diversas entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía, que inició las investigaciones correspondientes, así como la Defensoría del Pueblo, la Demuna y la UGEL.

Según explicó el funcionario, una de las primeras medidas ha sido verificar si se cumplieron los protocolos establecidos para la atención del menor afectado, priorizando su protección y el acompañamiento integral en este tipo de casos.

REFUERZAN MEDIDAS Y PROTOCOLOS ANTE CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR

Las autoridades educativas señalaron que se vienen impulsando acciones para fortalecer la respuesta frente a situaciones de violencia, incluyendo la implementación de protocolos que involucren a estudiantes, padres de familia y docentes, con el objetivo de fomentar una cultura de denuncia.

Asimismo, se ha recomendado contar con personal especializado de vigilancia y articular esfuerzos con el Ministerio del Interior para conectar las cámaras de seguridad externas de los colegios con centrales de serenazgo y comisarías, debido a que también se han reportado agresiones en los alrededores de las instituciones.

Respecto a la clausura dispuesta por la Municipalidad de Ate, el titular de la DRELM solicitó que esta medida sea temporal, a fin de no perjudicar a los estudiantes, quienes actualmente reciben clases virtuales. En esa línea, pidió diálogo entre las autoridades locales y educativas para encontrar una solución que garantice la continuidad del servicio educativo.

Finalmente, indicó que se realizarán encuestas a padres de familia y reuniones informativas para identificar posibles casos adicionales y reforzar las acciones de prevención dentro de la comunidad educativa.

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