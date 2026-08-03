Valentina Valiente capítulo 106: Romance prohibido de Rodrigo y Frida queda al descubierto con fotos comprometedoras

El romance prohibido entre Rodrigo y Frida acaba de dar un giro inesperado. Lo que parecía una aventura bien escondida podría salir a la luz luego de que Rodrigo recibiera un misterioso sobre con pruebas que lo dejaron completamente paralizado.

Al abrir el sobre, encontró varias fotografías donde aparece besándose y abrazando apasionadamente a Frida en el hotel. Las imágenes confirman que alguien los estuvo vigilando y documentó cada uno de sus encuentros a espaldas de Edmundo.

El impacto fue inmediato. Con evidente desesperación, Rodrigo llamó a Frida para advertirle que la situación se salió de control. “Frida, tenemos que vernos urgente”, le dijo. Cuando ella insistió en saber qué ocurría, él fue directo: “Nos descubrieron”.

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