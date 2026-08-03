Valentina Valiente capítulo 106: Valentina confirma con una prueba de ADN que los restos hallados son los de su madre

Tras esperar con angustia los resultados de la prueba de ADN, Valentina recibió la llamada de Edmundo con una noticia que cambiaría su vida para siempre.

El empresario le confirmó que los restos encontrados en la finca, donde ocurrió el incendio que acabó con gran parte de la familia Echegaray, pertenecen a Rosa, su madre. La revelación dejó a Valentina completamente conmovida.

“Sí, que ella es tu madre”, le dijo Edmundo con serenidad. Al escuchar esas palabras, la joven rompió en llanto. “Ya sé de dónde vengo y sé que mi mamá no me abandonó”, confesó Valentina entre lágrimas, agradeciendo a Edmundo por ayudarla a descubrir la verdad. Ahora, por fin, podrá colocar el nombre de Rosa en su lápida y rendirle el homenaje que siempre quiso darle.

Sin embargo, la revelación también abrió nuevas interrogantes. Edmundo recordó el caos que se vivió durante la tragedia y se preguntó qué hacía Rosa en el fundo aquella noche y, sobre todo, cómo Valentina logró sobrevivir al incendio.

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