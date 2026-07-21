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ME CAIGO DE RISA

¡Renzo Schuller respondió con una divertida frase a José Peláez en pleno juego!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La tensión iba en aumento en Me Caigo de Risa, ya que solo faltaba un punto para definir qué equipo tendría que enfrentarse al siempre temido Escenario Inclinado.

En medio de la expectativa, José Peláez aprovechó para bromear con Renzo Schuller, insinuando que le daba pena que fuera él quien terminara yendo al reto final.

Lejos de quedarse callado, Renzo respondió de inmediato con una ocurrencia que hizo reír a todo el estudio: “A mí lo que me da pena es tu comportamiento”, provocando las carcajadas del elenco y del propio conductor, quien siguió el juego entre risas.

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