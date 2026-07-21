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ME CAIGO DE RISA

¡Renzo Schuller respondió con una divertida ocurrencia tras equivocarse en pleno reto!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Las preguntas pusieron en aprietos a los participantes en una nueva edición de Me Caigo de Risa. En esta oportunidad, José Peláez planteó la situación “terminé en un paradero que no conozco”, y el elenco debía mantener una conversación utilizando únicamente preguntas.

Todo marchaba con normalidad hasta que Renzo Schuller dijo una frase que no cumplía con la regla del juego. De inmediato, la dinámica se detuvo y sus compañeros comenzaron a reaccionar entre risas.

Fue entonces cuando Armando Machuca comentó en tono de broma: “¡Qué vergüenza!”. Sin dejar pasar la oportunidad, Renzo respondió con su característico humor: “¡Vergüenza da tu cuerpo, basura!”, desatando las carcajadas de todo el elenco y del propio Peláez.

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