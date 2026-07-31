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ME CAIGO DE RISA

Armando Machuca quedó “con el corazón roto” al ver a Paloma Fiuza y Julio Díaz de la mano

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La tensión por sumar puntos quedó por un momento en segundo plano durante un nuevo programa de Me Caigo de Risa, gracias a una divertida interacción entre Paloma Fiuza, Armando Machuca y Julio Díaz.

Todo ocurrió instantes antes de que Armando afrontara un reto clave para el equipo azul. Mientras el elenco intentaba animarlo, surgió una broma sobre un supuesto beso de buena suerte por parte de Paloma si conseguía el objetivo.

Sin embargo, la brasileña siguió el juego y respondió, entre risas, que esa oportunidad ya había pasado. En ese momento, Julio Díaz tomó a Paloma de la mano y ambos comenzaron a alejarse juntos, dejando a Armando con una divertida expresión de resignación que hizo estallar de risa a todos en el estudio.

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