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ME CAIGO DE RISA

Yiddá Eslava se lució con divertido reto: contó una historia solo con palabras que empiezan con “M”

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Yiddá Eslava protagonizó uno de los momentos más divertidos durante un reto en el que debía improvisar una historia utilizando únicamente palabras que comenzaran con una letra elegida al azar.

Cuando le tocó la M, la actriz arrancó con mucha seguridad y empezó a construir una historia que sacó carcajadas en el estudio. Entre ocurrencias y palabras inesperadas, soltó frases como “María Mariana Martínez Machuca mermeliaba…”, provocando que sus compañeros no pudieran contener la risa por la creatividad de su improvisación.

Mientras intentaba mantener el ritmo, Yiddá siguió sumando palabras cada vez más curiosas. Sin embargo, en medio de la rapidez del juego repitió una palabra que ya había mencionado y quedó eliminada.

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