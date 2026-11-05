POR AMOR A MI HIJO: Karsu y Reha se enfrentan por la custodia de sus hijos

La separación de Karsu y Reha entra en una nueva etapa y ambos están dispuestos a defender sus intereses para quedarse con la custodia de sus hijos. Sin embargo, esta batalla podría ser más complicada de lo que Karsu imaginaba, pues hay situaciones del pasado que podrían jugar en su contra. ¿Tendrá Reha una ventaja que podría cambiar el rumbo de esta disputa?

Además, la relación entre Karsu y Filiz podría verse afectada por una información que sale a la luz en el momento menos esperado. La protagonista no podrá evitar sentirse decepcionada y tendrá que decidir cómo enfrentar este nuevo conflicto familiar. ¿Podrá confiar nuevamente en su madre?

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