Capturan en Cusco a sospechoso del asesinato de ciudadana alemana tras 18 años prófugo

Olguín Pacompía Calsín, incluido en la lista de los más buscados, fue detenido en Sicuani luego de casi dos décadas de evasión. Era requerido por el crimen de Aune Hartmann ocurrido en 2008.

Tras permanecer prófugo durante casi 18 años, la Policía Nacional capturó en Sicuani, región Cusco, a Olguín Pacompía Calsín, sindicado como el principal sospechoso del asesinato de la ciudadana alemana Aune Hartmann en Puno. El detenido, de 48 años, era conocido con el alias de “Monstruo de Amantaní”.

El sujeto figuraba en el programa de recompensas del Ministerio del Interior como uno de los más buscados del país, por quien se ofrecían 20 mil soles. Su ubicación fue posible gracias a un trabajo de inteligencia policial que permitió dar con su paradero en la urbanización Manuel Prado.

INTENTÓ OCULTAR SU IDENTIDAD

Según informó la Policía, Pacompía llevaba una vida aparentemente normal en Sicuani y utilizaba documentos falsos para evitar ser identificado. Sin embargo, un control biométrico permitió confirmar su identidad y proceder con su captura.

Durante la intervención, una persona que lo acompañaba intentó obstaculizar el operativo alegando una supuesta confusión, pero los agentes contaban con evidencia suficiente. “No puso resistencia y ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial de Puno”, señaló el jefe de la Región Policial Cusco, Virgilio Velásquez.

El crimen ocurrió el 6 de diciembre de 2008, cuando Aune Hartmann fue asesinada a pedradas cerca del lago Titicaca. La ciudadana alemana residía en la isla de Amantaní, donde impulsaba proyectos sociales. Las investigaciones establecieron que el móvil fue el robo de aproximadamente 90 mil euros.

Tras su captura, el acusado deberá ser trasladado a Puno para ser puesto a disposición del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, que definirá su situación legal y eventual internamiento en el penal de Yanamayo.

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